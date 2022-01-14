Як повідомляє Politeka.net, блогерша Анна Богдан яка стала нареченою головного героя шоу "Холостяк" Михайла Заливако, поділилася в своєму Instagram милим фото, на якому похвалилася бездоганною фігурою і ідеальними ногами.

На новій чорно-білій фотографії Анна постала в просторій кімнаті з білим фоном, вона знята майже в повний зріст. Перед камерою красуня з'явилася в тонкому атласному платті світлого відтінку і незвичайного фасону, яке ідеально лягло по фігурі. Цей наряд красиво підкреслив талію і довгі стрункі ноги. Волосся дівчини зібране в елегантний хвіст, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фото Богдан написала: "Що роблять деякі жінки, вибираючи сукню? Вони йдуть в примірювальну, потім звуть супутника, чоловіка, подругу, продавця, перехожих і всіх запитують: "Ну як? Бліднить? Повнить? Старить? Підкреслює?" і т. д. і це тільки початок. Тому що після покупки ця сцена тричі програється з усіма домочадцями, а на наступний ранок плаття вже несуть здавати назад в магазин". Михайло Лабковский. Книга "Хочу і буду". Колись і я така була. Але прочитавши цю книгу, вона змінила мене і моє життя".

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