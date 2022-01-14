Як повідомляє Politeka.net, популярний комік, актор і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач, який разом дружиною Вікторією виховує маленьку дочку Лізу, часто радує шанувальників кумедними фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився чарівним кадром з відпочинку в Домінікані і сказав, що найважливіше в таких фотографіях.

На знімку Юрко зображений, мабуть, на веранді, сидячи за столиком і позуючи на тлі красивого ландшафту і Вілл. Також в його кадр потрапили три високих Пальми. Артист з'явився перед камерою в дзеркальних рожевих окулярах, так що в них відобразилася навіть його тарілка з їжею. Він з серйозним виглядом дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Ткач пояснив, що головне у фотографіях з відпустки: "Головне, щоб в кадр три пальми потрапляло". Користувачі тут де взялися коментувати фото артиста: "Коли продав тонну колір.мета", "Обов'язково. Важку екскурсію, острів Баунті, Санто Домінго (там перша церква)", "І тарілочка на столі в окулярах", "Це були 90-ті", "Чіткий перець", "Легше, чого такий красивий".

Нагадаємо, Дружина Ткача з "Квартал 95" повідомила, чому дочка не пішла в школу після канікул: "Ми вирішили...".

Як повідомляла Politeka, Дружина Юрія Ткача показала, як покращала завдяки новій зачісці: "Значить відпочинок".

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