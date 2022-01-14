Як пише Politeka.net, в Instagram у Вікторії Смеюхи з'явилося ефектне фото. Вона лежала на шезлонгу в синьому купальнику, демонструючи ідеальний загар.

"Мої дорогі #Superstars! Талановиті, творчі та улюблені. Сьогодні Старий Новий рік, а на свята належить дарувати подарунки) з усіх, відправлених кавер-версій складно було вибрати переможця, так як кожен з Вас привніс не малу частку харизми в своє бачення пісні "Говори що хочеш" і по своєму був індивідуальний - ви справжні «вікторіанці»!», - подякувала Вікторія своїм шанувальникам і оголосила переможців конкурсу.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Прекрасна, Вікусь!", "Ідеальна фігура", "Віка красуня», «Вікуся, взаємно, любові, любові, любові бажаю", «Які шикарні вигини», «Королева краси», «Розкішна жінка», "Який прекрасний загар", - пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що днями Смеюха зізналася, що закохана. Про свою любов їй хочеться кричати на весь світ.

Нагадаємо, що Смеюха раптово дала настанову українцям: "Зустрічайте кожен день з...".

Ще Politeka писала, що Смеюха здивувала зізнанням про нове кохання: "Хочеться кричати на весь світ...".

Також Politeka повідомляла, що Смеюха в незвичайному вбранні заінтригувала українців:"як тільки ви почуєте...".