Як пише Politeka.net, в Instagram у Вікторії Смеюхи з'явилося ефектне фото. Вона лежала на шезлонгу в синьому купальнику, демонструючи ідеальний загар.
"Мої дорогі #Superstars! Талановиті, творчі та улюблені. Сьогодні Старий Новий рік, а на свята належить дарувати подарунки) з усіх, відправлених кавер-версій складно було вибрати переможця, так як кожен з Вас привніс не малу частку харизми в своє бачення пісні "Говори що хочеш" і по своєму був індивідуальний - ви справжні «вікторіанці»!», - подякувала Вікторія своїм шанувальникам і оголосила переможців конкурсу.
У коментарях їй залишили масу компліментів.
"Прекрасна, Вікусь!", "Ідеальна фігура", "Віка красуня», «Вікуся, взаємно, любові, любові, любові бажаю", «Які шикарні вигини», «Королева краси», «Розкішна жінка», "Який прекрасний загар", - пишуть користувачі Мережі.
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Додамо, що днями Смеюха зізналася, що закохана. Про свою любов їй хочеться кричати на весь світ.
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