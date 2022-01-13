Як передає Politeka.net, в Instagram Вікторія Смеюха поділилася фото і приголомшила визнанням.

"Я щаслива і задихаюся від любові! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене. Як я можу сказати ні, звичайно. Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи - це небесний дар чи проведення?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і у всіх на виду. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила", - вразила одкровенням Смеюха.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і компліментів.

"Дуже красива фігура!", "Десь далеко зараз Леонтьєв позаздрив таким сіткам", «Боже, яка краса», «Вікуля, ви шикарна жінка! Ви гідні любити і бути коханою! Нехай всі ваші заповітні мрії стануть дійсністю", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Віка Смеюха біля ікон дала настанову українцям: "Зустрічайте щодня...".

Раніше Politeka повідомляла, Віка Смеюха в прозорому вбранні вразила мережу:"як тільки ви почуєте...".

Також Politeka розповідала, що Смеюхі поставили в приклад Тіну Кароль: "Подаруйте це нам".