Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Виктории Смеюхи появилось эффектное фото. Она лежала на шезлонге в синем купальнике, демонстрируя идеальный загар.
«Мои дорогие #Superstars! Талантливые, творческие и любимые. Сегодня Старый Новый год, а на праздники положено дарить подарки) Из всех, отправленных Кавер-версий сложно было выбрать победителя, так как каждый из Вас привнёс не малую долю харизмы в своё видение песни "Говори что хочешь" и по своему был индивидуален - Вы настоящие «викторианцы»!», - поблагодарила Виктория своих поклонников и объявила победителей конкурса.
В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Прекрасна, Викусь!», «Идеальная фигура», «Вика красотка», «Викуся, взаимно, любви, любви, любви желаю», «Какие шикарные изгибы», «Королева красоты», «Роскошная женщина», «Какой прекрасный загар», - пишут пользователи сети.
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Добавим, что на днях Смеюха призналась, что влюблена. О своей любви ей хочется кричать на весь мир.
Напомним, что Смеюха внезапно дала наставление украинцам: "Встречайте каждый день с...".
Еще Politeka писала, что Смеюха удивила признанием о новой любви: «Хочется кричать на весь мир…».
Также Politeka сообщала, что Смеюха в необычном наряде заинтриговала украинцев: "Как только вы услышите…".