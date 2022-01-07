Відома українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха поділилася новою світлиною та привітала українців з Різдвом.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram популярна українська спіачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха, яка почала сольну кар'єру, часто ділиться з шанувальниками особистими світлинами та відео.

Цього разу виконавиця опублікувала світлину біля ікони та привітала шанувальників зі святом Різдва Христового.

"Улюблені, вітаю Вас із добрим світлим святом Різдва! ❤️Зустрічайте кожен день з надією на краще, зберігайте свою природну красу та чистоту душі. Бажаю миру, душевного затишку та гармонії нашим сім'ям.

Нехай ці три складові ніколи не залишають вашу життєву картину, яку ви розмалюєте лише яскравими фарбами!", - написала Сміюха.

У коментарях шанувальники відповіли співачці.

"З Різдвом Христовим!", "Зі святами, Вікся❤️", "Катя, з Різдвом, нехай удача завжди супроводжує тебе 😍, будь щаслива, здорова, кохана. Нехай все задумане справдитися! ❤❤❤", "Вітаю з світлим Різдвом Христовим)))", - написали в мережі.

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