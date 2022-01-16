Українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський знявся в першому сезоні шоу "Холостяк", але не побудував відносини з його переможницею, пише Politeka.net.
Через кілька років хореограф знайшов свою любов - професійну латиноамериканську танцівницю Пету Маргатройд. Зараз пара виховує п'ятирічного сина. Нерідко артист публікує сімейні кадри у своєму Instagram.
Цього разу хореограф показав, як разом з дружиною проводжає сина на заняття. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах батько мило спілкується з дитиною, в кінці цілує його й обидва говорять про любов один до одного.
"Новий Рік. Те ж саме улюблене заняття, але тепер у нас є п'ятирічна дитина.
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"Я люблю тебе" звучить як "добре, без різниці", але я сьогодні люблю його більше, ніж вчора! ❤️🔥🥺😢😭😭😭😭😭", - написав Макс Чмерковський.
"Такий гарний!", "Почекай до 5 класу, потім старша школа, потім коледж... 😉 😅 ", "Саме так я себе відчувала, коли мені довелося водити своїх малюків в школу. 😭 ", "Переглянула раз 5))) яке диво маленьке) він схожий на героя Один вдома 3 ❤️❤️❤️", - прокоментували користувачі Мережі.
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