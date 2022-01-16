Екс-герой українського "Холостяка" і колишній суддя "Танців з зірками" Макс Чмерковський похвалився маленьким сином і красунею-дружиною, танцівницею Петою Маргатройд.

Українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський знявся в першому сезоні шоу "Холостяк", але не побудував відносини з його переможницею, пише Politeka.net.

Через кілька років хореограф знайшов свою любов - професійну латиноамериканську танцівницю Пету Маргатройд. Зараз пара виховує п'ятирічного сина. Нерідко артист публікує сімейні кадри у своєму Instagram.

Цього разу хореограф показав, як разом з дружиною проводжає сина на заняття. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах батько мило спілкується з дитиною, в кінці цілує його й обидва говорять про любов один до одного.

"Новий Рік. Те ж саме улюблене заняття, але тепер у нас є п'ятирічна дитина.

"Я люблю тебе" звучить як "добре, без різниці", але я сьогодні люблю його більше, ніж вчора! ❤️‍🔥🥺😢😭😭😭😭😭", - написав Макс Чмерковський.

"Такий гарний!", "Почекай до 5 класу, потім старша школа, потім коледж... 😉 😅 ", "Саме так я себе відчувала, коли мені довелося водити своїх малюків в школу. 😭 ", "Переглянула раз 5))) яке диво маленьке) він схожий на героя Один вдома 3 ❤️❤️❤️", - прокоментували користувачі Мережі.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" показав красуню-дружину, від якої втік прямо в аеропорту

Як повідомляла Politeka, стало відомо, чому Чмерковський довго відмовлявся від "Танців з зірками"

Також Politeka писала, що дружина Чмерковського з "Танців з зірками" не стримала почуттів до чоловіка перед ялинкою