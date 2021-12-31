Как пишет Politeka.net, она поделилась новым постом в Инстаграм.
Как известно, Макс Чмерковский был главным героем первого сезона украинского «Холостяка». После этого он переехал в США, победил на местных «Танцах со звездами» и стал одним из членов жюри. В 2021 году Чмерковский временно вернулся в Украину, чтобы присоединиться к судьям нового сезона «Танців з зірками».
Сейчас хореограф снова живет в США со своей женой Петой Маргатройд и их маленьким сыном. В новом посте Пета поделилась милыми домашними фото с мужем.
На снимках парочка позировала в домашних комбинезонах с рождественским принтом. Макс и Пета целовались на фоне украшенной елки и выглядели счастливыми.
«Этот парень…Мне не терпится встретить Новый год с тобой», - подписала кадры Пета.
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Поклонники пары тут же отреагировали.
«С Новым годом», «Восхитительные», «Всего самого лучшего тебе и твоей семье в 2022», «Такая красивая пара, а ваши парные пижамы умилительные!», «Лучшая пара», - пишут люди.
Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский рассказал о себе важную правду.
Как сообщала Politeka, Максим Чмерковский, покинув Украину, показал, что сделал со своей внешностью.
Также Politeka писала, что Чмерковский из "Танців з зірками" поразил прогулкой на байках со своим отцом.