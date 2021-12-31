Жена судьи «Танців з зірками» Макса Чмерковского показала, в каких милых нарядах они с мужем готовятся встречать Новый год в их доме в США.

Как пишет Politeka.net, она поделилась новым постом в Инстаграм.

Как известно, Макс Чмерковский был главным героем первого сезона украинского «Холостяка». После этого он переехал в США, победил на местных «Танцах со звездами» и стал одним из членов жюри. В 2021 году Чмерковский временно вернулся в Украину, чтобы присоединиться к судьям нового сезона «Танців з зірками».

Сейчас хореограф снова живет в США со своей женой Петой Маргатройд и их маленьким сыном. В новом посте Пета поделилась милыми домашними фото с мужем.

На снимках парочка позировала в домашних комбинезонах с рождественским принтом. Макс и Пета целовались на фоне украшенной елки и выглядели счастливыми.

«Этот парень…Мне не терпится встретить Новый год с тобой», - подписала кадры Пета.

Поклонники пары тут же отреагировали.

«С Новым годом», «Восхитительные», «Всего самого лучшего тебе и твоей семье в 2022», «Такая красивая пара, а ваши парные пижамы умилительные!», «Лучшая пара», - пишут люди.

Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский рассказал о себе важную правду.

Как сообщала Politeka, Максим Чмерковский, покинув Украину, показал, что сделал со своей внешностью.

Также Politeka писала, что Чмерковский из "Танців з зірками" поразил прогулкой на байках со своим отцом.