Хореограф и танцор Макс Чмерковский, судья украинских "Танців з зірками", решил рассказать о себе несколько фактов, предложил фанатам угадать, какой из них не правильный.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является популярным хореографом и чемпионом по латинским танцам. Артист был первым "Холостяком" на украинском телевидении, а также много раз участвовал в американских "Танцях з зірками", где смог одержать победу. Теперь Чмерковский судит украинские "Танці з зірками" вместе с Владом Ямой и Екатериной Кухар. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В сторис Макс предложил игру фанатам: "Сегодня будет 5 фактов обо мне".

После этого Чмерковский начал рассказывать о себе:

"1. Живу в Америке с 1994 г, но считаю себя украинцем!

2. Занимаюсь конным спортом.

3. Самое ценное в жизни для меня - это моя семья.

4. Считаю, что обуви много не бывает.

5. Ненавижу когда обманывают", - написал Макс на сторис.

Послее этого звезда предложил выбрать, какой факт среди них неверный.

Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" поразил прогулкой на байках со своим отцом

А еще Politeka сообщала, что Чмерковский из "Танців з зірками" в пижаме растрогал рождественским семейным фото

Также Politeka писала, что Чмерковский в любимом образе вызвал восторг у поклонниц



