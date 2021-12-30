Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является популярным хореографом и чемпионом по латинским танцам. Артист был первым "Холостяком" на украинском телевидении, а также много раз участвовал в американских "Танцях з зірками", где смог одержать победу. Теперь Чмерковский судит украинские "Танці з зірками" вместе с Владом Ямой и Екатериной Кухар. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
В сторис Макс предложил игру фанатам: "Сегодня будет 5 фактов обо мне".
После этого Чмерковский начал рассказывать о себе:
"1. Живу в Америке с 1994 г, но считаю себя украинцем!
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2. Занимаюсь конным спортом.
3. Самое ценное в жизни для меня - это моя семья.
4. Считаю, что обуви много не бывает.
5. Ненавижу когда обманывают", - написал Макс на сторис.
Послее этого звезда предложил выбрать, какой факт среди них неверный.
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