Как сообщает Politeka.net, 41-летний украинско-американский танцор, чемпион по латинским танцам, хореограф Максим Чмерковский, которого украинцы знают как первого героя реалити-шоу "Холостяк", пришел на программу "Экзамен" к Маше Ефросининой и рассказал много интересного о себе.
Так, Чмерковский, заменивший покойного Григория Чапкиса в кресле судьи "Танців з зірками", рассказал, почему отказывался от участия в шоу. По его словам, он с создателями проекта, которые несколько раз предлагали ему участие, не смогли найти общего языка.
"Мы не смогли договориться", - говорит Максим.
"По твоим финансовым условиям?", - уточнила Ефросинина.
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"И по финансовым также. Во-первых, я не мог понять...Я, опять же, оцениваю свое время здесь немного по-другому. То есть я здесь не живу, мне нужно нечто большее, чем просто вот мы там даем тебе возможность....", - пояснил Чмерковский.
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