Украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский снялся в первом сезоне шоу "Холостяк", но не построил отношения с его победительницей, пишет Politeka.net.

Спустя несколько лет хореограф нашел свою любовь - профессиональную латиноамериканскую танцовщицу Пету Маргатройд. Сейчас пара воспитывает пятилетнего сына. Нередко артист публикует семейные кадры в своем Инстаграм.

В этот раз хореограф показал, как вместе с женой провожает сына на занятия. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах отец мило общается с ребенком, в конце целует его и оба говорят о любви друг к другу.

"Новый год. То же самое любимое занятие, но теперь у нас есть пятилетний ребенок.

«Я люблю тебя» звучит как «хорошо, без разницы», но я сегодня люблю его больше, чем вчера! ❤️‍🔥🥺😢😭😭😭😭😭", - написал Макс Чмерковский.

"Такой красивый!", "Подожди до 5 класса, потом старшая школа, потом колледж... 😉😅", "Именно так я себя чувствовала, когда мне пришлось водить своих малышей в школу. 😭", "Пересмотрела раз 5))) какое чудо маленькое ) он похож на героя один дома 3 ❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, судья "Танців з зірками" показал красавицу-жену, от которой сбежал прямо в аэропорту

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