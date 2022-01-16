Украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский снялся в первом сезоне шоу "Холостяк", но не построил отношения с его победительницей, пишет Politeka.net.
Спустя несколько лет хореограф нашел свою любовь - профессиональную латиноамериканскую танцовщицу Пету Маргатройд. Сейчас пара воспитывает пятилетнего сына. Нередко артист публикует семейные кадры в своем Инстаграм.
В этот раз хореограф показал, как вместе с женой провожает сына на занятия. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах отец мило общается с ребенком, в конце целует его и оба говорят о любви друг к другу.
"Новый год. То же самое любимое занятие, но теперь у нас есть пятилетний ребенок.
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«Я люблю тебя» звучит как «хорошо, без разницы», но я сегодня люблю его больше, чем вчера! ❤️🔥🥺😢😭😭😭😭😭", - написал Макс Чмерковский.
"Такой красивый!", "Подожди до 5 класса, потом старшая школа, потом колледж... 😉😅", "Именно так я себя чувствовала, когда мне пришлось водить своих малышей в школу. 😭", "Пересмотрела раз 5))) какое чудо маленькое ) он похож на героя один дома 3 ❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, судья "Танців з зірками" показал красавицу-жену, от которой сбежал прямо в аэропорту
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