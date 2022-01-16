Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала популярна після перемоги на шоу"Холостяк". І хоча вона практично відразу розлучилася з Максом Михайлюком, це не завадило їй підняти популярність в Instagram і почати активно розвиватися. Зараз вона також пробує свої сили в ролі ведучої.

Цього разу дівчина також вирішила відповісти на різні питання шанувальників, так як їй часто пишуть багато цікавого. Вона супроводила всі відповіді новими фото.

"Чи можуть фінансові проблеми вплинути на відносини?». Даша відповіла: "можуть", - не ставши додавати зайвого.

Також вона розповіла, що не буде вести «Тік-струм», так як це просто не для неї.

"Яка вага? Ви просто бомба!» - писати Ульянової. Вона відповіла: "не бомба, але нормально – 57кг". Також дівчина написала, що вона приймає себе такою, яка є, просто хотілося б бути кращою версією себе.

Також в сторіз вона показувала, як була шокована засніженим Києвом і мінусовими температурами.

Мабуть, така погода змусила Ульянову віддатися спогадам про відпустку. Вона показала фото, на якому позувала на тлі Дубайського пейзажу. Так, на знімку можна було побачити море, пішохідний міст і хмарочоси.

"Думками у відпустці», - підписала фото Ульянова.

Нагадавши, схудла переможниця" Холостяка " Ульянова блиснула кільцем зі значним каменем.

Як повідомляла Politeka, переможниця» Холостяка " Ульянова козирнула розкішним відпочинком в Дубаї.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова влаштувала переполох в ресторані, розбивши посуд.