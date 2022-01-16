Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярна после победы на шоу "Холостяк". И хотя она практически сразу рассталась с Максом Михайлюком, это не помешало ей поднять популярность в Инстаграм и начать активно развиваться. Сейчас она также пробует свои силы в роли ведущей.

В этот раз девушка также решила ответить на разные вопросы поклонников, так как ей часто пишут много интересного. Она сопроводила все ответы новыми фото.

«Могут ли финансовые проблемы повлиять на отношения?». Даша ответила: «Могут», - не став добавлять лишнего.

Также она рассказала, что не будет вести «Тик-Ток», так как это просто не для нее.

«Какой вес? Вы просто бомба!» - пишут Ульяновой. Она ответила: «Не бомба, но нормально – 57кг». Также девушка написала, что она принимает себя такой, какая есть, просто хотелось бы быть лучшей версией себя.

Также в сториз она показывала, как была шокирована заснеженным Киевом и минусовыми температурами.

Видимо, такая погода заставила Ульянову предаться воспоминаниям об отпуске. Она показала фото, на котором позировала на фоне дубайского пейзажа. Так, на снимке можно было увидеть море, пешеходный мост и небоскребы.

«Мыслями в отпуске», - подписала фото Ульянова.

Напомним, похудевшая победительница "Холостяка" Ульянова блеснула кольцом с внушительным камнем.

Как сообщала Politeka, победительница «Холостяка» Ульянова козырнула роскошным отдыхом в Дубае.

Также Politeka писала, что победительница «Холостяка» Ульянова устроила переполох в ресторане, разбив посуду.