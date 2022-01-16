У мережі показали, як співачка Алла Пугачова створює смачні кулінарні витвори у своєму розкішному замку, а потім вся сім'я їх дегустує.

Як пише Politeka.net, моменти з повсякденного життя показали в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій Примадонні.

«У вас прям домобуд побачили, дружина на кухні, мужик в полі», - кажуть журналісти.

Максим Галкін розповів, що Алла Борисівна обожнює готувати. Незважаючи на те, що в сім'ї є кухар, сама співачка дуже любить створювати смачні кулінарні витвори, які потім дегустують разом.

"Спочатку, коли Оксана (кухар) у нас починала працювати, Алла її багато чому навчила», - зізнався Максим Галкін.

Шанувальники в захваті від побаченого, про це вони пишуть в коментарях.

"Милуюся вашою родиною. Такі всі позитивні, красиві!!!!",

"Сім'я класна, Аллочка просто супер!!!",

"Ще за радянських часів музиканти, які працювали з Аллою Борисівною, говорили що на гастролях вона могла по ГО овити що - небудь смачне і вдома любить готувати! Талановита людина талановита у всьому!",- пишуть в мережі.

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