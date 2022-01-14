Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая вышла замуж за юмориста и пародиста Максима Галкина, до похудения ранее выглядела совсем иначе.

Как сообщает Politeka.net 72-летняя известная российская певица Алла Пугачева часто получала комплименты и признание ее таланта даже после того, как прекратила выступать. Причем исполнителньица нередко слышала и критику в свой адрес из-за очевидных именений внешности.

В этот раз поклонники решили вспомнить, какой Пугачева была не только до некоторых преображений, но еще и до похудения. Сейчас артистка выглядит довольно худой, а некоторые даже называли ее тощей.

В социальной сети поклонники обсудили архивные кадры с Аллой Борисовной, мило позирующей в бирюзовом балахоне.

«Целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть достаточно ярко, движущая сила не будет достаточно мощной — и успех не будет полным. 😘💗» - сказано в подписи.

«Очень красивая!; Счастье для каждого своё; Лучший образ, просто и причёска, и цвет платья- супер красавица наша Аллочка!; Хороший фоторедактор 👍🏻👌; Жаль что мы стареем и это не избежно, Аллочка ты вечно молодая!!!; А мне нравится!!❤️; Какая же красивая--Алла Борисовна и глаза счастливые!!; Что за женщина, красота реально».

Также мы писали, что на своей странице в Intstagram 72-летняя известная российская певица Алла Пугачева, которая в 2011 году вышла замуж за талантливого юмориста и пародиста Максима Галкина, делится с поклонниками фотографиями и видео, а также показывает личную жизнь.

На этот раз Алла Пугачева опубликовала новое смонтированное видео, на котором видно, как меняется певица.

Ранее Politeka сообщала, что детей Галкина и Пугачевой одели в стиле королевской семьи: "Маленький принц и принцесса".

Напомним, что муж Пугачевой Максим Галкин показал подарки от детей-двойняшек и заставил завидовать: "Редкость видеть такое воспитание".

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте озадачила снимком с экс-отчимом: "Киркоров что на коленях стоит?".