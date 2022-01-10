Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза и Гарри, уже стали настоящими звездами Сети, передает Politeka.net. Отец с их ранних лет начал выкладывать фото и видео с ребятишками.
Сейчас у Лизы и Гарри даже есть фан-странички, а Максим Галкин продолжает баловать поклонников контентом с двойняшками.
В новом посте артист показал, как проводит время в компании Аллы Пугачевой и детей. Гарри играл на губной гармошке, когда Лиза танцевала вместе с мамой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Кадры были сняты в спортивном зале, среди гантелей и тренажеров.
"Спортивно-развлекательно!
Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!", - подписал кадры любящий отец.
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За четыре часа публикация собрала более 70 тысяч лайков и много комментариев.
"Отличная группа сформировалась 👍 пора в гастрольное турне 😁", "Какие клёвые 🔥🔥👏👏молодцы 😍😍😍😍❤️🤗🤗🤗Гарик красавчик ✊✊👍👍👍👍👍👍👍👍", "Любимая семья!!!Детки чудо!!! Аллочка быстро промелькнула😊❤️❤️❤️❤️❤️", "Нет ничего лучше детского смеха!", - написали пользователи Сети.
Напомним, Галкин-младший похвастался талантом не хуже знаменитых родителей
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