Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный российский юморист и пародист Максим Галкин в 2011 году женился на легендарной певицей Алле Пугачевой, показал поклонникам, какие подарки он с женой получили от детей-двойняшек Лизы и Гарри на Рождество.
Так, Лиза подарила Галкину и Пугачевой красивую открытку, на которой была нарисована елка, а Гарри собственноручно сделал поделку из ваты и сосновых шишек.
"С Рождеством Христовым!",- написал Максим Галкин.
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Поклонники написали много комментариев.
"С Рождеством! Тепла и добра Вашему дому! 🎄😇❤️ ", "Чудо дети. Сколько смотрю, столько и замечаю за собой, что невольно начинаю улыбаться. Здоровья вам 🤗 ", "Храни господь вашу замечательную семью, здоровья счастья!", "Максим и Алла вы просто молодцы. У вас такие дети подрастают. Завидую по доброму. Счастья, здоровья, любви вам. С праздником", "Так радуюсь за вашу семью 😍 ", " Такая сейчас редкость видеть такое воспитание!! Замечательная семья, дай бог вам здоровья и счастья!!",- написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что Галкин-младший похвастался талантом не хуже знаменитых родителей: "Браво!".
Напомним, что Галкин снял видео в своем с Пугачевой имении, поразив сына Ротару: "Наша...".
Также Politeka писала, что в сети показали, с кем дети Пугачевой и Галкина праздновали Новый Год: "Веселая компания".