В сети показали, как певица Алла Пугачева создает вкусные кулинарные произведения в своем роскошном замке, а потом вся семья их дегустирует.

Как пишет Politeka.net, моменты из повседневной жизни показали в одной из фан-групп в Instagram, посвященной Примадонне.

«У вас прям домострой увидели, жена на кухне, мужик в поле», - говорят журналисты.

Максим Галкин рассказал, что Алла Борисовна обожает готовить. Несмотря на то, что в семье есть повар, сама певица очень любит создавать вкусные кулинарные произведения, которые затем дегустируют вместе.

«Изначально, когда Оксана (повар) у нас начинала работать, Алла ее многому научила», - признался Максим Галкин.

Поклонники в восторге от увиденного, об этом они пишут в комментариях.

"Любуюсь Вашей семьёй. Такие все позитивные, красивые!!!!",

"Семья классная, Аллочка просто супер!!!",

"Ещё в советское время музыканты, работавшие с Аллой Борисовной, говорили что на гастролях она могла по го овить что- нибудь вкусное и дома любит готовить! Талантливый человек талантлив во всем!", - пишут в сети.

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