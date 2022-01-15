Відома українська співачка Тоня Матвієнко зворушливо привітала доньку з днем Народження і показала її рідкісні фото

Як пише Politeka.net, 15 січня в родині української співачки— свято. Свій день народження святкує молодша дочка Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна, Ніна. Дівчинці, яку назвали на честь своєї знаменитої бабусі Ніни Матвієнко, виповнилося шість років.

На сторінці в соцмережі в Instagram Тоня Матвієнко зворушливо привітала іменинницю з днем народження, а також поділилася її рідкісними знімками. На фото дівчинка позує у святковому вбранні з шісткою в руці.

"Коли люди не співали, хто найперший заспівав?» (Ніна Матвієнко, 6 років). Сонечко, сніжинка, Нінусик наше щастя, наш скарб 😘 , З Днем народження! Рости щаслива і здорова!",- написала співачка.

Відомо, що на честь дня народження Ніни, сім'я вирушила на відпочинок до Єгипту.

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