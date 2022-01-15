Как пишет Politeka.net, 15 января в семье украинской певицы— праздник. Свой день рождения празднует младшая дочка Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна, Нина. Девочке, которую назвали в честь своей знаменитой бабушки Нины Матвиенко, исполнилось шесть лет.
На странице в соцсети в Instagram Тоня Матвиенко трогательно поздравила именинницу с днем рождения, а также поделилась ее редкими снимками. На фото девочка позирует в праздничном наряде с шестеркой в руке.
«Когда люди не пели, кто самый первый спел?» (Нина Матвиенко, 6 лет). Солнышко, снежинка, Нинусик наше счастье, наше сокровище 😘, с Днем рождения! Расти счастлива и здорова!», - написала певица.
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Известно, что в честь дня рождения Нины, семья отправилась на отдых в Египет.
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