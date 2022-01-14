40-летняя Матвиенко опубликовала любопытный кадр в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
Звезда сфотографировала флакончик с туалетной водой Vetiver d'Hiver от Джорджио Армани.
"Ты балуешь меня🥰", - Матвиенко подписала кадр.
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На сайте GIORGIO ARMANI цена ухов указана за флаконы объемом 50 и 100 миллилитров. Стоимость первого - 4 144 гривен, а второго - 6 126 гривен.
Согласно "легенде", духи связаны с Семирамидой, женой правителя Вавилона, и ее садами.
"С первой же его ноты слышен разогретый жарким солнцем цитрон, а за ним – бергамот и свежая сладкая волна мандарина. Входим в прохладные заросли, где в глубине нас встречает мощный терпкий аккорд кориандра, розового перца и зеленого кардамона. И, наконец, слышна земля, напоенная водой, драгоценной в пустыне – ее доносит легкий дымный шлейф пачули", - говорится в описании.
Отметим, дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко Тоня Матвиенко и металлург из Запорожья Арсен Мирзоян впервые встретились на первом сезоне "Голосу країни" 10 лет назад. Пара сыграла свадьбу после трех лет отношений и рождения общей дочери.
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