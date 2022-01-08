Как сообщает Politeka.net, 43-летний Арсен Мирзоян опубликовал в Инстаграм фото, на котором засветил свою звездную жену и дочку Нину. Матвиенко была закутана в теплую маску, которая прикрывала почти все лицо. Также тепло была одета и их 5-летняя дочка. Судя по геолокации, семья отдыхает в Яремче.

«Течет река небольшая :)», - коротко подписал фото Мирзоян.

Как известно, роман Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна в свое время был одним из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. Их отношения начались на проекте «Голос страны». В то время Мирзоян еще проживал в Запорожье, где у него была жена и двое сыновей.

Стоит отметить, что артист не спешил жениться на своей новой возлюбленной. Отношения они узаконили лишь через полтора года после рождения дочки, которую Матвиенко родила в 2016 году.

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