Популярные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян решили похвастаться семейной идиллией во время праздников, передает Politeka.net.
На кадрах оба целовались и обнимались, и появлялись с семьей - со старшей дочерью Тони, Ульяной, и общим ребенком с Арсеном Мирзояном - Ниной.
Также влюбленные отдохнули вместе с группой "Скай", актерами Ольгой Сумской и Виталием Борисюком, и другими звездами.
Снимки Тоня Матвиенко опубликовала в своем Инстаграм.
"2022 год начался со сказки...Благодарна каждому за внимание и впечатление 🥰 я наполнена горами, снегом и песнями (про кутью и кровяночку молчу 😎). С новым годом! Христос родился!", - написала певица.
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Публикация быстро собрала почти 1000 лайков.
"Лучшая исполнительница я в ваш голос влюбился 😍😍", "Ох....я бы съел домашней кровяночку 😍😍😍 но у нас ее не продают 😢", "Вот я понимаю, праздновали!!!!", - написали пользователи Сети.
Отметим, ранее в Сети стали ходить слухи о расставании Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна после его публикаций печальных стихов.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой
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Также Politeka писала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян поразил украинцев своей философией