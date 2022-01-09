Украинские исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян решили развеять все слухи о расставании, показав как провели вместе праздники, также с ними засветились и другие звезды.

Популярные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян решили похвастаться семейной идиллией во время праздников, передает Politeka.net.

На кадрах оба целовались и обнимались, и появлялись с семьей - со старшей дочерью Тони, Ульяной, и общим ребенком с Арсеном Мирзояном - Ниной.

Также влюбленные отдохнули вместе с группой "Скай", актерами Ольгой Сумской и Виталием Борисюком, и другими звездами.

Снимки Тоня Матвиенко опубликовала в своем Инстаграм.

"2022 год начался со сказки...Благодарна каждому за внимание и впечатление 🥰 я наполнена горами, снегом и песнями (про кутью и кровяночку молчу 😎). С новым годом! Христос родился!", - написала певица.

Публикация быстро собрала почти 1000 лайков.

"Лучшая исполнительница я в ваш голос влюбился 😍😍", "Ох....я бы съел домашней кровяночку 😍😍😍 но у нас ее не продают 😢", "Вот я понимаю, праздновали!!!!", - написали пользователи Сети.

Отметим, ранее в Сети стали ходить слухи о расставании Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна после его публикаций печальных стихов.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой

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