Як пише Politeka.net, Даша Ульянова зовсім недавно повернулася в Україну. Дівчина насолоджувалася відпочинком в Дубаї і ділилася яскравим контентом у себе в Instagram.
Після повернення на батьківщину зимова погода застала Дашу зненацька, і вона вирішила підняти собі настрій походом в салон краси.
Після палючого сонця Даша привела в порядок шкіру обличчя і зробила собі яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи.
На новому знімку Ульянова позує з телефоном в руці.
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Дівчина сама сфотографувала себе в дзеркалі. Вона грайливо позує в об'єктив, розпустивши своє довге розкішне волосся.
Для походу в салон Даша Ульянова вибрала бірюзову товстовку і гарний настрій.
Фанати вже звернули увагу на перетворення красуні.
"Красива", "Просто вау", "Дуже круто", "Прекрасна Даша", - захоплюються в мережі
Нагадавши, схудла переможниця" Холостяка " Ульянова блиснула кільцем зі значним каменем.
Як повідомляла Politeka, переможниця» Холостяка " Ульянова козирнула розкішним відпочинком в Дубаї.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова влаштувала переполох в ресторані, розбивши посуд.