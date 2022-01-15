Блогерка і гімнастка Даша Ульянова, яка перемогла в одному з проектів" Холостяк", після відпочинку в жарких країнах пішла в салон і показала кадри перетворення.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова зовсім недавно повернулася в Україну. Дівчина насолоджувалася відпочинком в Дубаї і ділилася яскравим контентом у себе в Instagram.

Після повернення на батьківщину зимова погода застала Дашу зненацька, і вона вирішила підняти собі настрій походом в салон краси.

Після палючого сонця Даша привела в порядок шкіру обличчя і зробила собі яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи.

На новому знімку Ульянова позує з телефоном в руці.

Дівчина сама сфотографувала себе в дзеркалі. Вона грайливо позує в об'єктив, розпустивши своє довге розкішне волосся.

Для походу в салон Даша Ульянова вибрала бірюзову товстовку і гарний настрій.

Фанати вже звернули увагу на перетворення красуні.

"Красива", "Просто вау", "Дуже круто", "Прекрасна Даша", - захоплюються в мережі

Нагадавши, схудла переможниця" Холостяка " Ульянова блиснула кільцем зі значним каменем.

Як повідомляла Politeka, переможниця» Холостяка " Ульянова козирнула розкішним відпочинком в Дубаї.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова влаштувала переполох в ресторані, розбивши посуд.