Блогерша и гимнастка Даша Ульянова, победившая в одном из проектов "Холостяк", после отдыха в жарких странах пошла в салон и показала кадры преображения.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова совсем недавно вернулась в Украину. Девушка наслаждалась отдыхом в Дубае и делилась ярким контентом у себя в Инстаграм.

После возвращения на родину зимняя погода застала Дашу врасплох, и она решила поднять себе настроение походом в салон красоты.

После палящего солнца Даша привела в порядок кожу лица и сделала себе яркий макияж с акцентом на пухлые губы.

На новом снимке Ульянова позирует с телефоном в руке.

Девушка сама сфотографировала себя в зеркале. Она игриво позирует в объектив, распустив свои длинные роскошные волосы.

Для похода в салон Даша Ульянова выбрала бирюзовую толстовку и хорошее настроение.

Фанаты уже обратили внимание на преображения красотки.

"Красивая", "Просто вау", "Очень круто", "Прекрасная Даша", - восхищаются в сети.

Напомним, похудевшая победительница "Холостяка" Ульянова блеснула кольцом с внушительным камнем.

Как сообщала Politeka, победительница «Холостяка» Ульянова козырнула роскошным отдыхом в Дубае.

Также Politeka писала, что победительница «Холостяка» Ульянова устроила переполох в ресторане, разбив посуду.