Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова совсем недавно вернулась в Украину. Девушка наслаждалась отдыхом в Дубае и делилась ярким контентом у себя в Инстаграм.
После возвращения на родину зимняя погода застала Дашу врасплох, и она решила поднять себе настроение походом в салон красоты.
После палящего солнца Даша привела в порядок кожу лица и сделала себе яркий макияж с акцентом на пухлые губы.
На новом снимке Ульянова позирует с телефоном в руке.
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Девушка сама сфотографировала себя в зеркале. Она игриво позирует в объектив, распустив свои длинные роскошные волосы.
Для похода в салон Даша Ульянова выбрала бирюзовую толстовку и хорошее настроение.
Фанаты уже обратили внимание на преображения красотки.
"Красивая", "Просто вау", "Очень круто", "Прекрасная Даша", - восхищаются в сети.
Напомним, похудевшая победительница "Холостяка" Ульянова блеснула кольцом с внушительным камнем.
Как сообщала Politeka, победительница «Холостяка» Ульянова козырнула роскошным отдыхом в Дубае.
Также Politeka писала, что победительница «Холостяка» Ульянова устроила переполох в ресторане, разбив посуду.