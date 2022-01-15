Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома 34-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з відпустки, вирішила показати свої розваги в ресторані і страви, які її зацікавили найбільше.
Популярна українська ведуча Леся Нікітюк звикла показувати в Instagram частину свого життя, розповідати про себе і успіхи, а також смішити аудиторію. Любить також артистка хвалитися походами по ресторанах або магазинах.
"Прийшла на розвідку нового президента. Суп з цвітної капусти і м'яса краба, дуже смачно. Ми не з такої родини, як інші, ми з багатою» - жартував Леся під новими кадрами зі смаколиками.
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Варто відзначити, що зараз Леся не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти. Також вона помічає, що у неї в холодильнику завжди є свіжі овочі.
"Мені недорого харчуватися правильно. Головне-відмовитися від шкідливої їжі. Якщо ви хочете перебити голод, можна з'їсти протеїновий батончик» - раніше говорила Никитюк.
Також Никитюк чесно сказала, скільки грошей витрачає за один похід в салон.
"Майже чотири години провела в салоні краси. Втомилася жах. Зробила манікюр, педикюр, ламінування вій, купила туш від Віри Брежнєвої по знижці. Витратила 3500 тисячі гривень. Це ж скільки можна було криптовалюти купити, а вона в салоні про**ала", - у своєму стилі пожартувала Леся Нікітюк.
Раніше Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк показала свою красу в брендових колготках:"прийняла виграшну позу".
Нагадаємо, що Нікітюк після наркозу закотила домашнє застілля з чорною ікрою і перепілками: "класно сидимо...".
Також Politeka писала, що солістка KAZKA Зарицька вирішила ще скинути кілограми, несподівані кадри: "а я буду як Леся Нікітюк?".