Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - популярна вітчизняна співачка, яка прославилася разом з групою KAZKA на весь світ. Артистка нещодавно брала участь у шоу" Танці з зірками", де посіла п'яте місце разом з Юрієм Мєшковим. Після проекту зірка натякнула, що вони не просто партнери по танцях. Також Олександра зізналася, що за час проекту їй вдалося скинути 20 кг.Зарицька продовжує активно вести сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Олександра з'явилася в стильному образі. Як можна зрозуміти, зірка прийшла в клініку, де була Леся Нікітюк. Телеведуча представилася власницею клініки і потягнула в палату.

"Відразу мінус два кілограми на першій процедурі", - сказала Леся, пропонуючи Саші послугу.

"А я буду як Леся Нікітюк?",- запитала Зарицька у відповідь.

"Ні, як Леся Нікітюк ніхто не буде", - відповіла Зірка.

"А канфетку можна?",- запитала Олександра.

"Забери, я тобі дам цукерку зараз", - посварилася Леся.

Нагадаємо, схудла солістка KAZKA Зарицька в прозорій білизні показала, що приховує під одягом

Також Politeka писала, що схудла Зарицька з KAZKA похвалилася натуральною красою після ванни

А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька, показавши себе без макіяжу, поділилася переживаннями



