Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - популярна вітчизняна співачка, яка прославилася разом з групою KAZKA на весь світ. Артистка нещодавно брала участь у шоу" Танці з зірками", де посіла п'яте місце разом з Юрієм Мєшковим. Після проекту зірка натякнула, що вони не просто партнери по танцях. Також Олександра зізналася, що за час проекту їй вдалося скинути 20 кг.Зарицька продовжує активно вести сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Олександра з'явилася в стильному образі. Як можна зрозуміти, зірка прийшла в клініку, де була Леся Нікітюк. Телеведуча представилася власницею клініки і потягнула в палату.
"Відразу мінус два кілограми на першій процедурі", - сказала Леся, пропонуючи Саші послугу.
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"А я буду як Леся Нікітюк?",- запитала Зарицька у відповідь.
"Ні, як Леся Нікітюк ніхто не буде", - відповіла Зірка.
"А канфетку можна?",- запитала Олександра.
"Забери, я тобі дам цукерку зараз", - посварилася Леся.
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