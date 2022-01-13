Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила розповісти фанатам, куди вона зникла з мережі і що з нею сталося.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 34-річна українська ведуча Леся Нікітюк нерідко викладає різні гумористичні фото і відео, оскільки любить пожартувати над шанувальниками і не боїться здатися в незручному становищі. Також Леся любить розповідати про свої пригоди за день.

Цього разу Нікітюк розповіла про невелику операцію, яка їй раптово знадобилася.

"Куди я цього разу пропала? Перший раз в житті я була під наркозом. Мені не робили ніс, очі і з вухами теж все нормально. Груди я теж поки не роблю. Пока! Мені робили зуб, зуб! І я чотири години була під наркозом. Ось Я тільки прокинулася і нічого не пам'ятаю.

Все зробили класно, великий такий зуб, яким я буду і далі вигризати собі кар'єру і хороше життя, здоров'я, щастя і мужика!» - висловилася Никитюк.

Також Никитюк вирішила похвалитися дорогою покупкою і зробила це в звичному собі гумористичному стилі.

"Ніколи нічого собі не шкодуйте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі ж гроші купила собі колготки 😌", - написала Никитюк.

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