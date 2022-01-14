Телеведуча Леся Нікітюк показала, як святкує Старий Новий рік після операції з наркозом.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - успішна українська телеведуча і зірка "Нового каналу". Днями знаменитість зізналася, що їй зробили операцію з наркозом. Як виявилося, у Нікітюк були проблеми з зубом. А тепер Леся поділилася в Instagram серією сторіс, на яких показала, як святкує Старий Новий Рік.

На сторіс Леся демонструвала розкішний накритий стіл.

"Проводжаємо, проводжаємо Старий Новий Рік. Зустрічаємо, до нас прийшла щедрівка-щедрівочка до нас прийшла...",- сказала Леся і показала свою співачку і подругу Лію Лі.

"Два види олів'є, кров'янка, картопля, овочі, шашличок, фрукти, кутя, чорна ікорка, звичайно ж, оселедець, перепілка...",- перерахувала страви Леся, показуючи, що поставлено на столі.

"Прийшов друг-єврей...Співай щедрівку, дивись як православні святкують", - сказала Леся.

"А я євреї хіба співають?",- відповів друг Лесі Андрій.





Після цього Леся віддалася спогадам, послухавши пісню" ями", яку випустила перед Новим 2021 роком.



"Класно сидимо", - написала Нікітюк.

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