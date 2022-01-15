Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала поклонникам, как проводит время на выходных в ресторане.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная 34-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась из отпуска, решила показать свои развлечения в ресторане и блюда, которые ее заинтересовали больше всего.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк привыкла показывать в Инстаграм часть своей жизни, рассказывать о себе и успехах, а также смешить аудиторию. Любит также артистка хвастаться походами по ресторанам или магазинам.

«Пришла на разведку нового ресторане. Суп с цветной капусты и мяса краба, очень вкусно. Мы не с такой семьи, как другие, мы с богатой» - шутил Леся под новыми кадрами со вкусностями.

Стоит отметить, что сейчас Леся не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты. Также она подмечает, что у нее в холодильнике всегда есть свежие овощи.

«Мне недорого питаться правильно. Главное - отказаться от вредной еды. Если вы хотите перебить голод, можно съесть протеиновый батончик» - раньше говорила Никитюк.

Также Никитюк честно сказала, сколько денег тратит за один поход в салон.

"Почти четыре часа провела в салоне красоты. Устала жуть. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование ресниц, купила тушь от Веры Брежневой по скидке. Потратила 3500 тысячи гривен. Это ж сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне про**ала", - в своем стиле пошутила Леся Никитюк.

Ранее Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала свою красоту в брендовых колготках: "Приняла выигрышную позу".

Напомним, что Никитюк после наркоза закатила домашнее застолье с черной икрой и перепелками: "Классно сидим...".

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