Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Потап добре проводять час на відпочинку в Мексиці, також разом з ними туди вирушила і подруга пари - Анна Анчук. Проте, Настя намагається якомога більше показувати місцеві пейзажі або свої нові образи.
Як правило, Каменських критикують за одноманітність її нарядів - купальники не за розміром, занадто високо підтягнуті зав'язки на талії, прозорі спідниці або костюми з сіточкою. Причому демонстрації фігури Насті виходять кожен раз на новий рівень.
Цього разу вона показала купальник з леопардовим принтом, але в світло-темних тонах, а також одягла поверх топ, зовсім не приховує форми, а тільки робить акцент на них.
Відзначити, Потап і Настя не сумують разом на відпочинку. До цього пара довгий час співала в дуеті "Потап і Настя". Тепер Потапенко будує кар'єру під псевдонімом ПТП, а Каменських - NK. Артисти активно випускають сингли та альбоми, радуючи новим контентом фанатом. Нещодавно пара вирушила на відпочинок і тепер активно ділитися всім цікавим у себе в соціальних мережах.
Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"
З Віктором Павликом після сімейного конфлікту з Репяховою стався "напад": "Я дуже сильно..."
Нацбанк вводить в обіг нові 2 і 10 гривень, як вони виглядають і чим незвичайні: "Голова дракона, віяло та..."
У Дніпрі на робочому місті обірвалося життя жінки: тіло помітили випадково
"Матуся трьох дітей, браво": Осадча після третіх пологів чесно показала фігуру в бікіні
Так, на новому фото, яке Настя опублікувала у себе на сторінці, пара стояла на тлі Пальми, поки Олексій робив селфі.
Нагадавши, Яма, Каменських і Монатік розлютили українців кадрами з відпочинку
А ще Politeka повідомляла, що Каменських показала, як відпочиває в спідниці-сіточці на пляжі
Також Politeka писала, що Каменських в леопардовому бікіні похвалилася новими розвагами в Мексиці