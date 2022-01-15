Настя Каменських, дружина Олексія Потапенка (Потапа), похвалилася досить незвичним і яскравим образом з маленьким топом і купальником.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Потап добре проводять час на відпочинку в Мексиці, також разом з ними туди вирушила і подруга пари - Анна Анчук. Проте, Настя намагається якомога більше показувати місцеві пейзажі або свої нові образи.

Як правило, Каменських критикують за одноманітність її нарядів - купальники не за розміром, занадто високо підтягнуті зав'язки на талії, прозорі спідниці або костюми з сіточкою. Причому демонстрації фігури Насті виходять кожен раз на новий рівень.

Цього разу вона показала купальник з леопардовим принтом, але в світло-темних тонах, а також одягла поверх топ, зовсім не приховує форми, а тільки робить акцент на них.

Відзначити, Потап і Настя не сумують разом на відпочинку. До цього пара довгий час співала в дуеті "Потап і Настя". Тепер Потапенко будує кар'єру під псевдонімом ПТП, а Каменських - NK. Артисти активно випускають сингли та альбоми, радуючи новим контентом фанатом. Нещодавно пара вирушила на відпочинок і тепер активно ділитися всім цікавим у себе в соціальних мережах.

Так, на новому фото, яке Настя опублікувала у себе на сторінці, пара стояла на тлі Пальми, поки Олексій робив селфі.

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