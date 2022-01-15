Как пишет Politeka.net, Настя Каменских и Потап хорошо проводят время на отдыхе в Мексике, также вместе с ними туда отправилась и подруга пары - Анна Анчук. Тем не менее, Настя старается как можно больше показывать местные пейзажи или свои новые образы.
Как правило, Каменских критикуют за однообразность ее нарядов - купальники не по размеру, слишком высоко подтянутые завязки на талии, прозрачные юбки или костюмы с сеточкой. Причем демонстрации фигуры Насти выходят каждый раз на новый уровень.
В этот раз она показала купальник с леопардовым принтом, но в светло-темных тонах, а также надела поверх топ, совсем не скрывающий формы, а только делающий акцент на них.
Отметим, Потап и Настя не скучают вместе на отдыхе. До этого пара долгое время пела в дуэте "Потап и Настя". Теперь Потапенко строит карьеру под псевдонимом ПТП, а Каменских - NK. Артисты активно выпускают синглы и альбомы, радуя новым контентом фанатом. Недавно пара отправилась на отдых и теперь активно делиться всем интересным у себя в социальных сетях.
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Так, на новом фото, которое Настя опубликовала у себя на страничке, пара стояла на фоне пальмы, пока Алексей делал селфи.
Напомним, Яма, Каменских и Монатик разозлили украинцев кадрами с отдыха
А еще Politeka сообщала, что Каменских показала, как отдыхает в юбке-сеточке на пляже
Также Politeka писала, что Каменских в леопардовом бикини похвасталась новыми развлечениями в Мексике