Известная дизайнер и бывшая жена Позитива из "Время и Стекло" Анна Андрийчук вызвала фурор кадрами с отдыха, задев даже Дашу Астафьеву.

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Алексея Завгородного (известного как Позитив) Анна Андрийчук сейчас вместе со своей лучшей подругой Настей Каменских отдыхает в Мексике, и делится яркими кадрами на своей странице в Instagram.

В новом посте Анна Андрийчук похвасталась фигурой в синем купальнике. Пикантности она придала ркими прозрачными штанами, которые надела поверх.

Экс-жену Позитива засыпали комплиментами.

«Ну, фсё🔥 капец Тулуму», «Красотка», «Ох и Анна, ох и девушка», «Очень хороша», «Фигура🔥», «Божественно волшебная», «Опять глазки спрятала», «Сочно», «И какие там Кардашьяны», - восхищаются пользователи Сети.

Не удержалась и известная украинская модель и певица Даша Астафьева.

«Кусь», - прокомментировала она фото Анны Андрийчук.

Напомним, о разводе Алексея Завгороднего с женой столо известно в 2021 году. Они были вместе 13 лет.

Напомним, Каменских на отдыхе с Потапом и подругой оказались в эпицентре мощной стихии: "Такого я еще не видела"

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