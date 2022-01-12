Как сообщает Politeka.net, бывшая жена Алексея Завгородного (известного как Позитив) Анна Андрийчук сейчас вместе со своей лучшей подругой Настей Каменских отдыхает в Мексике, и делится яркими кадрами на своей странице в Instagram.
В новом посте Анна Андрийчук похвасталась фигурой в синем купальнике. Пикантности она придала ркими прозрачными штанами, которые надела поверх.
Экс-жену Позитива засыпали комплиментами.
«Ну, фсё🔥 капец Тулуму», «Красотка», «Ох и Анна, ох и девушка», «Очень хороша», «Фигура🔥», «Божественно волшебная», «Опять глазки спрятала», «Сочно», «И какие там Кардашьяны», - восхищаются пользователи Сети.
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Не удержалась и известная украинская модель и певица Даша Астафьева.
«Кусь», - прокомментировала она фото Анны Андрийчук.
Напомним, о разводе Алексея Завгороднего с женой столо известно в 2021 году. Они были вместе 13 лет.
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