Як повідомляє Politeka.net, блогерша Анна Богдан стала досить популярною в соціальній мережі після перемоги на шоу, тому стала активно вести Instagram і розповідати про себе і своє життя. Причому дівчина також нерідко вражає модними образами.

До того, як стати турагентом, Ганна пробувала себе в якості моделі. Також дівчина скинула п'ятнадцять кілограм після розлучення і тепер строго дотримується своїх тренувань харчування. Тому стиль для неї дуже важливий.

Вона з легкістю підкреслює свої форми і захоплює нескінченно довгими ногами. У Смарагдовому гольфі, чорному міні і такого ж кольору ботфортах вона виглядала більш ніж привабливо.

"Як проходить ваш вечір?» - писати Богдан під кадрами.

Також Ганна показала новий кадр, на якому постала в просторій кімнаті з білим фоном, вона знята майже в повний зріст. Перед камерою красуня з'явилася в тонкому атласному платті світлого відтінку і незвичайного фасону, яке ідеально лягло по фігурі.

У підписі до фото Богдан написала: "що роблять деякі жінки, вибираючи сукню? Вони йдуть в примірювальну, потім звуть супутника, чоловіка, подругу, продавця, перехожих і всіх запитують: "Ну як? Бледнит? Повнить? Старить? Підкреслює?"і т. д. і це тільки початок. Тому що після покупки ця сцена тричі програється з усіма домочадцями, а на наступний ранок плаття вже несуть здавати назад в магазин". Михайло Лабковский. Книга"Хочу і буду". Колись і я така була. Але прочитавши цю книгу, вона змінила мене і моє життя".

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