Відома молода модель Діва Кассель, яка є старшою донькою Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, знялася в новій фотосесії і здивувала фігурою.

Як передає Politeka.net, юна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Діва стала відразу ж співпрацювати з декількома будинками моди відразу після того, як з'явилася на червоній доріжці з матір'ю. Дівчина вразила дивовижною красою і схожістю з Монікою, тому вона відразу ж стала відома.

Діва також встигла знятися в декількох модних фотосесіях в рамках спеціальної реклами різних дизайнерів. А цього разу Кассель привернула увагу новим кадром у Лавандовій сукні з імітацією корсета.

Багато хто не залишили також і зовнішністю дівчини без захоплення:

«Безумство краси і таланту😍😍; Божевілля і розкіш, оооо🔥; Красиво 😍🥰♥️; ух ти; Великий фанат 🤠🤠🤠; Використовуй мене як свою кнопку прокляття😜😅; Люблю і маму і доньку😍😍; Приголомшлива краса 😍; Де росіяни?; Я люблю тебе💓; Божественна Дева; закохує знову😍; це гордість Моніки; яка краса!».

Також у фан-акаунті Instagram 17-річної Діва з'явилося яскраве фото, на якому вона постала у всій красі. Мініатюрне плаття, яке до того ж просвіщалося, підкреслило форми Діви. Виглядала вона чудово.

"З Різдвом", - коротко підписали під фото Діва.

"Неймовірна Дівчина«,» ви дійсно красиві, З Різдвом Христовим«,» на найпрекрасніші речі в житті не дивляться очима, а відчувають серцем«, «» висока ймовірність в результаті викликати серцевий напад", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Діва Кассель вразила виглядом в ефектній сукні «»ніжна квіточка".

Ще Politeka писала, що Діва Кассель зачарувала образом в оригінальній сукні:»Серцевий Напад".

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