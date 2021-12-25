Известная молодая модель Дева Кассель, которая является старшей дочкой Моники Беллуччи и Венсана Касселя, впечатлила видом в полупрозрачном платье.

Как передает Politeka.net, в фан-аккаунте Инстаграм 17-летней модели появилось яркое фото, на котором она предстала во всей красе. Миниатюрное платье, которое к тому же просвещалось, подчеркнуло формы Девы. Выглядела она превосходно.

«С Рождеством», - коротко подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях юной звезде оставили массу приятных слов.

«Невероятная девушка», «Вы действительно красивы, с Рождеством Христовым», «На самые прекрасные вещи в жизни не смотрят глазами, а ощущают сердцем», «С рождеством тебя. Но если с этими фотографиями отправить поздравление с Рождеством, существует «высокая вероятность в результате вызвать сердечный приступ», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Дева Кассель достаточно рано начала модельную карьеру. Уже с 15-ти лет она начала сниматься в рекламе, а позже впервые появилась на подиуме.

В сети часто сравнивают Деву с ее мамой. Многи поклонники считают, что ее ждет большое будущее. Уже сейчас у нее есть контракты с самыми известными брендами.

Напомним, что Дева Кассель в мини-топе забыла про образ скромницы: "Смелая".

Как сообщала Politeka, Дева Кассель примостилась на полу, очаровав ярким видом.

Также Politeka писала, что Дева Кассель впечатлила видом в необычном платье: «Нежная».