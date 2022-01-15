Как передает Politeka.net, юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева стала сразу же сотрудничать с несколькими домами моды сразу после того, как появилась на красной дорожке с матерью. Девушка впечатлила удивительной красотой и схожестью с Моникой, поэтому она сразу же стала известна.
Дева также успела сняться в нескольких модных фотосессиях в рамках специальной рекламы разных дизайнеров. А в этот раз Кассель привлекла внимание новым кадром в лавандовом платье с имитацией корсета.
Многие не оставили также и внешностью девушки без восхищения:
«Безумие красоты и таланта😍😍; Сумасшествие и роскошь, оооо🔥; Красиво 😍🥰♥️; ух ты; Большой фанат 🤠🤠🤠; Используй меня как свою кнопку проклятия😜😅; Люблю и маму и дочку😍😍; Потрясающая красота 😍; Где русские?; Я люблю тебя 💓; Божественная Дэва; влюбляет снова😍; Это гордость Моники; какая красота!».
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Также в фан-аккаунте Инстаграм 17-летней Девы появилось яркое фото, на котором она предстала во всей красе. Миниатюрное платье, которое к тому же просвещалось, подчеркнуло формы Девы. Выглядела она превосходно.
«С Рождеством», - коротко подписали под фото Девы.
«Невероятная девушка», «Вы действительно красивы, с Рождеством Христовым», «На самые прекрасные вещи в жизни не смотрят глазами, а ощущают сердцем», ««высокая вероятность в результате вызвать сердечный приступ», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Дева Кассель впечатлила видом в эффектном платье: «Нежный цветочек».
Еще Politeka писала, что Дева Кассель очаровала образом в оригинальном платье: «Сердечный приступ».
Также Politeka сообщала, что Дева Кассель умостилась на полу, удивив дерзким образом: «Цветочек».