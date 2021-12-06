Популярная молодая модель Дева Кассель, которая является старшей дочкой Моники Беллуччи и Венсана Касселя, впечатлила дерзким видом в гольфах
Как передает Politeka.net, 17-летняя модель часто появляется на модных показах и в рекламе именитых брендов. Несмотря на юный возраст, красотка активно строит карьеру, ей пророчат звездное будущее.
На свежем фото, которое появилось в Инстаграм у Девы, она сидела на полу в пикантной позе. Девушка выставила вперед свои ножки в гольфах и игриво смотрела в кадр.
«Давай подарим этим носкам минутку!», - подписала фото юная звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Цветочек», «Красивая», «Ты милая, ооочень милая», «Симпатичные носки», «Восхитительная», «Ты невероятна, детка», «Мать и дочка очень красивые, номер», «Разве законно быть такой красивой?», «Нравится и мама, и дочка», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Деву Кассель часто сравнивают с ее матерью, которая до сих пор считается одной из самых красивых женщин современности.
Напомним, что Дева Кассель впечатлила дерзким видом в полупрозрачном платье: «Сияющая звезда».
Также Politeka сообщала, что Дева Кассель очаровала видом в платье на одной плечо: «Нежный цветочек».
А еще Politeka писала, что Дева Кассель в топике забыла про образ скромницы: "Смелая девочка".