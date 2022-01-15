Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Христина Горняк вирішила відповісти на деякі питання своїх шанувальників. Дівчина часто спілкується зі своєю аудиторією, щоб підтримувати активність в соцмережах.

"Як ви ділите бюджет з чоловіком? Якщо це відпочинок, оплачує він або разом?",- запитали у Христини шанувальники.

"У нашій родині чоловік заробляє більше! Він бере на себе основну частину бюджету. Таку як: нерухомість, машини, відпочинок, ремонт, і всякі великі покупки. Щодо мене, то я оплачую: продукти, комуналки, паркінги, свої дрібні витрати, такі як салони, речі на кожен день і т. д. Плюс купую класні подарунки коханому за свої і собі коханій теж", - відверто розповіла жінка.

Відзначимо, що Володимир Остапчук не так давно почав будувати свій власний будинок під Києвом.

Популярні новини зараз

Дочка Пугачової Орбакайте показала чоловіка-красеня, який молодший за неї на шість років: "Злагода вам, та любов"

Раптово пішов з життя екс-глава СБУ, українці сумують: "Зараз таких не роблять"

Пугачова засвітила справжнє обличчя до пластики й без фільтрів: "Нарешті схожа на себе"

"Холостячка" Огневич, яка відзначила 36-річчя на самоті, поскаржилася: "На мене жахливо діє..."

Нацбанк вводить в обіг нові 2 і 10 гривень, як вони виглядають і чим незвичайні: "Голова дракона, віяло та..."
Показати ще

Володимир Остапчук

Нагадаємо, що Христина Остапчук на курорті розповіла про дивну хворобу: "є один момент...".

Ще Politeka писала, що Володимир Остапчук пожартував над дружиною, але зганьбився сам: "сідай, два".

Також Politeka повідомляла, що Христина Остапчук розлютила шанувальників:"Нам, нищебродам, не зрозуміти".