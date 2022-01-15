Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Христина Горняк вирішила відповісти на деякі питання своїх шанувальників. Дівчина часто спілкується зі своєю аудиторією, щоб підтримувати активність в соцмережах.
"Як ви ділите бюджет з чоловіком? Якщо це відпочинок, оплачує він або разом?",- запитали у Христини шанувальники.
"У нашій родині чоловік заробляє більше! Він бере на себе основну частину бюджету. Таку як: нерухомість, машини, відпочинок, ремонт, і всякі великі покупки. Щодо мене, то я оплачую: продукти, комуналки, паркінги, свої дрібні витрати, такі як салони, речі на кожен день і т. д. Плюс купую класні подарунки коханому за свої і собі коханій теж", - відверто розповіла жінка.
Відзначимо, що Володимир Остапчук не так давно почав будувати свій власний будинок під Києвом.
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Нагадаємо, що Христина Остапчук на курорті розповіла про дивну хворобу: "є один момент...".
Ще Politeka писала, що Володимир Остапчук пожартував над дружиною, але зганьбився сам: "сідай, два".
Також Politeka повідомляла, що Христина Остапчук розлютила шанувальників:"Нам, нищебродам, не зрозуміти".