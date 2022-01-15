Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Кристина Горняк решила ответить на некоторые вопросы своих поклонников. Девушка часто общается со своей аудиторией, чтобы поддерживать активность в соцсетях.
«Как вы делите бюджет с мужем? Если это отдых, оплачивает он или вместе?», - спросили у Кристины поклонники.
«В нашей семье муж зарабатывает больше! Он берет на себя основополагающую часть бюджета. Такую как: недвижимость, машины, отдыхи, ремонт, и всякие большие покупки. Касательно меня, то я оплачиваю: продукты, коммуналки, паркинги, свои мелкие траты, такие как салоны, вещи на каждый день и т.д. Плюс покупаю классные подарки любимому за свои и себе любимой тоже», - откровенно рассказала женщина.
Отметим, что Владимир Остапчук не так давно начал строить свой собственный дом под Киевом.
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