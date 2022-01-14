Дружина популярного телеведучого Володимира Остапчука, який веде шоу "Маска" і "Співають всі", Христина Гірняк показала дорогу покупку, через що нарвалася на критику від українців.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христині Гірняк.

Так, цього разу дружина телеведучого шоу "Маска" опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Володимир Остапчук з дружиною вирушили відпочивати в Куршевелі. На кадрах Христина Гірняк продемонструвала дорогу покупку - сумку Hermes.

"Ласкаво просимо, моя нова дівчинка", - підписала відео Христина Гірняк.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де висловили своє невдоволення: "Ох у людей і цінності. У церкві ще охрестіть", "Навіщо це показувати? Не розумію! Може всьому світу знімати як вони шмот купують?", "Що в цій сумці такого особливого?", "Юрист в Україні судячи з усього заробляє мільйони! Рада за вас", "Що в цій сумці такого особливого?", "Нам, злидням, не зрозуміти".

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