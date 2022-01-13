Як пише Politeka.net, Христина і Володимир Остапчук офіційно одружилися трохи більше року тому. Пара нещодавно відзначила першу річницю весілля, а після новорічних свят вирішили відправитися на відпочинок. Перша спроба відпочити в Буковелі у Володимира і Христини не вийшла, адже дружина Остапчука захворіла і парі довелося повернутися до Києва. Але після того, як Христині стало краще, пара знову вирушила на відпочинок, але вже в Куршевель, Франція. На нових сторіс дружина Остапчука вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Ви перший раз в Куршавелі?",- поставив питання фанат.

"Ні, ми сюди приїжджаємо вдруге. І нам все подобається, все зрозуміло. Наступного року теж поїдемо! Але є один момент, тут завжди підхоплюєш якусь болячку, як сказала Собчак: "срачний грип". Але ми поки тримаємося", - написала Христина.

Нагадаємо, Ксенія Собчак теж відпочивала в Куршевелі. Зірці все там сподобалося крім таємничої хвороби, яка її наздогнала і відняла кілька днів її відпустки.

"Мінус тут тільки один: містичний срачний грип, який живе тільки тут і забирає стабільно два дні катання, але і пару кг.Ваще вважаю що маркетинг Куршевеля повинен будуватися враховуючи це прокляття: "катання+детокс", - розповідала Собчак.

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