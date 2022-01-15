Відомий український ведучий Володимир Остапчук, який відправився на елітний відпочинок у Франції, вирішив пожартувати над своєю другою дружиною Христиною Горняк.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим шоу "Маска" та "Співають всі", разом зі своєю другою дружиною Христиною Горняк та друзями побував на відпочинку на гірськолижному курорті Куршевель, що у Французьких Альпах.

Так, у своєму Instagram Остапчук розповів, що вони вже повертаються додому та опублікував фото з аеропорту. Ведучий сфотографував дружину Христину зі спини та вирішив пожартувати.

"Шуба важча, ніж її володарка", - пожартував Володимир.

Зауважимо, що потім телеведучий опублікував те ж саме фото, виправивши помилки.

"Сідай, два", - сказав Остапчук.

Наразі Володимир та Христина Остапчуки вже вдома у Києві.

"А вдома краще", - зізнався телеведучий.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого Остапчука на курорті розповіла про таємничу хворобу і свій стан: "Є один момент...".

Нагадаємо, що ведучий "Маски" Остапчук зізнався, за що йому "прилітає" від дружини в Куршевелі: "Тікаю на стилі".

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в Куршевелі розлютила українців, похвалившись дорогою покупкою: "Нам, злидням, не зрозуміти".