Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Тіна Кароль опублікувала уривок з фільму, де показала підготовку концертного шоу. Під час репетиції зірка пояснювала музиканту-іноземцю, як потрібно грати її пісні. Вона не змогла стримати вібрацій і наочно продемонструвала молодому барабанщику всю пристрасть своїх пісень.

"Нехай цей фільм-концерт стане обраним, мотиваційним відео для вас! Ми старалися і я поділилася з вами своїми роздумами. Під постом чекаю ваші роздуми та відгуки від перегляду", - зазначила Тіна Кароль.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Дуже чекаємо", "Це буде вау. Чекаємо!", "Не можу дочекатися!", "Захоплення", "Чекаю! Так сильно чекаю! З нетерпінням!", "Це буде бомба, дуже чекаємо", "Яка ж ти дивовижна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль в яскравій сукні заговорила про щастя:"У цьому вся моя місія".

Ще Politeka писала, що Тіна Кароль впала за лаштунками, що сталося:"у мене немає слів, я плачу".

Також Politeka повідомляла, що Кароль на підборах мало не впала зі сходів:"Дура".