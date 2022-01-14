Відома українська співачка Тіна Кароль у білому красивому костюмі вирішила з’їхати по перилу та мало не впала зі сходів; ця ситуація її дуже повеселила.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 36-річна талановита українська співачка та акторка, телеведуча, громадська діячка Тіна Кароль часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео. Окрім цього Кароль активно веде свою сторінку в Tik Tok.

Цього разу співачка перепостила відео з Tik Tok у свій Instagram. На ролику Кароль була у красивому білому костюмі з краваткою та на підборах, а також зробила укладку та красивий макіяж. Тіна вирішила не сходити зі сходів, а з’їхати по перилу.

У якийсь момент Кароль мало не впала.

"Дура", - сказала Тіна Кароль та засміялася.

Нагадаємо, що продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк пояснив, чому в новому сезоні глядачі побачать у тренерському кріслі Надю Дорофєєву, а не Тіну Кароль. За його словами, все залежить від сезону. Також Завадюк додав, що найчастіше в нього були конфлікти з Кароль та Могилевською, але це не повпливало на їхні стосунки.

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