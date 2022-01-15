Известная украинская певица Тина Кароль, которая известна своими невероятными живыми шоу, показала, как создаются ее концертные шедевры.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Тина Кароль опубликовала отрывок из фильма, где показала подготовку концертного шоу. Во время репетиции звезда объясняла музыканту-иностранцу, как нужно играть ее песни. Она не смогла сдержать вибраций и наглядно продемонстрировала молодому барабанщику всю страсть своих песен.

«Пусть этот фильм-концерт станет избранным, мотивационным видео для вас! Мы старались и я поделилась с вами своими размышлениями. Под постом жду ваши размышления и отзывы от просмотра», - отметила Тина Кароль.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Очень ждем», «Это будет вау. Ждем!», «Не могу дождаться!», «Восхищение», «Жду! Так сильно жду! С нетерпением!», «Это будет бомба , очень ждём», «Какая же ты удивительная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль в ярком платье заговорила о счастье: "В этом вся моя миссия".

Еще Politeka писала, что Тина Кароль упала за кулисами, что произошло: "У меня нет слов, я плачу".

Также Politeka сообщала, что Кароль на каблуках чуть не упала с лестницы: "Дура".