Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Тина Кароль опубликовала отрывок из фильма, где показала подготовку концертного шоу. Во время репетиции звезда объясняла музыканту-иностранцу, как нужно играть ее песни. Она не смогла сдержать вибраций и наглядно продемонстрировала молодому барабанщику всю страсть своих песен.
«Пусть этот фильм-концерт станет избранным, мотивационным видео для вас! Мы старались и я поделилась с вами своими размышлениями. Под постом жду ваши размышления и отзывы от просмотра», - отметила Тина Кароль.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Очень ждем», «Это будет вау. Ждем!», «Не могу дождаться!», «Восхищение», «Жду! Так сильно жду! С нетерпением!», «Это будет бомба , очень ждём», «Какая же ты удивительная», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Тина Кароль в ярком платье заговорила о счастье: "В этом вся моя миссия".
Еще Politeka писала, что Тина Кароль упала за кулисами, что произошло: "У меня нет слов, я плачу".
Также Politeka сообщала, что Кароль на каблуках чуть не упала с лестницы: "Дура".