Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 36-річна відома українська виконавиця Тіна Кароль часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.
Цього разу Кароль опублікувала декілька фото з концерту, кожну з яких по-філософськи підписала.
Так, на одній зі світлин Тіна стоїть біля мікрофону, на іншій посміхається, піднявши руки, а ще на одній постала в шикарному платті та показала себе зі спини.
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Також є фото, де Тіна в напівпрозорому платті якраз виконує танцювальний рух.
"В моменті", - написала співачка.
Окрім цього, Кароль поділилася у свої сторі фотографією з фан сторінки.
"Для мене щастя - дарувати радість і надихати людей. В цьому вся моя місія", - написано на сторінці.
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