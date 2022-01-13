Відома українська співачка Тіна Кароль вирішила поділитися із шанувальниками ніжними кадрами зі свого концерту, де з'явилася у красивих нарядах.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 36-річна відома українська виконавиця Тіна Кароль часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Кароль опублікувала декілька фото з концерту, кожну з яких по-філософськи підписала.

Так, на одній зі світлин Тіна стоїть біля мікрофону, на іншій посміхається, піднявши руки, а ще на одній постала в шикарному платті та показала себе зі спини.

Також є фото, де Тіна в напівпрозорому платті якраз виконує танцювальний рух.

"В моменті", - написала співачка.

Окрім цього, Кароль поділилася у свої сторі фотографією з фан сторінки.

"Для мене щастя - дарувати радість і надихати людей. В цьому вся моя місія", - написано на сторінці.

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