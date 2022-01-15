У мережі з'явилося відео моменту, коли Тіна Кароль пішла за лаштунки зі сцени і тут же впала на підлогу прямо з квітами в руках.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій українській співачці Тіні Кароль, опублікували архівне відео, на якому є момент, де артистка падає.

Ролик починається з того, що Тіна прощається з публікою на сцені, бере у шанувальників букет квітів і щось кажучи в мікрофон, віддаляється за лаштунки. Потім відео вже знято за сценою, там видно, що співачка відходить від лаштунків і несподівано падає на підлогу. Не зрозуміло тільки, чи стало їй погано в цей момент, вона втомилася або це такий перформанс. Однак, можна помітити, що до неї тут же кинулися люди, які були за лаштунками.

У коментарях до відео користувачі почали обговорювати побачене з Кароль: "Як красиво", "Як боляче", "Розбиваєш мені серце", "Чому ж так шикарно", "Я відчула біль в серці", "У мене немає слів, я плачу", "Ти просто нереальна", "Це так чуттєво", "Нереально", "У збереженки".

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