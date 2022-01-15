Як пише Politeka.net, короткий ролик з'явився в Instagram Ілони Гвоздьової.
Як відомо, в Тбілісі Гвоздьова стала хореографом-постановником відразу п'яти танців для інтернаціонального ефіру грузинської версії шоу "Танці з зірками".
До Грузії Ілону покликав давній друг і партнер по шоу "Танцюють всі" Евений Карякін.
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Ось тепер проект добігає кінця і відома танцівниця показала результати своєї роботи.
"Проект закінчився, а пам'ять залишиться назавжди...», - підписала відео Ілона Гвоздьова.
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