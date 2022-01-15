Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, які виступи поставила в Грузії.

Як пише Politeka.net, короткий ролик з'явився в Instagram Ілони Гвоздьової.

Як відомо, в Тбілісі Гвоздьова стала хореографом-постановником відразу п'яти танців для інтернаціонального ефіру грузинської версії шоу "Танці з зірками".

До Грузії Ілону покликав давній друг і партнер по шоу "Танцюють всі" Евений Карякін.

Ось тепер проект добігає кінця і відома танцівниця показала результати своєї роботи.

"Проект закінчився, а пам'ять залишиться назавжди...», - підписала відео Ілона Гвоздьова.

Нагадавши, Ілона Гвоздьова, яка поїхала працювати за кордон, засвітила пачку стодоларових купюр: "Зарплату видали"

А ще Politeka писала, Гвоздьова з "Танців з зірками"в ночнушке розтанула в обіймах чоловіка:" схожий на Макса Барських ... »

Також Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців з зірками «розчулила сімейними фото, засвітивши молодшого сина:»М'який гномик"