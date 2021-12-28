Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Илона Гвоздева поделилась кадрами из свежей фотосессии, в которой приняли участие ее муж и двое деток. На фото Илона засветила своего маленького сыночка Доминика, которого родила в прошлом году.
«Без лишних слов», - подписала фото звезда.
В комментариях звездной семье оставили массу приятных отзывов.
«Храни вас Господь. С наступающими праздниками!», «Любовь, любовь, любовь», «Бабочки хорошенькие. Красивая семья», «Обожаем ваших деток, Доминик просто такой хорошенький, мягенький гномик», «Вы все очень красивые и счастливые, невероятно красивые фото», «Невозможно смотреть без улыбки», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что сейчас Илона Гвоздева работает в грузинской версии проекта «Танцы со звездами», куда ее пригласили поработать. Долгое время танцовщица находилась в разлуке со своей семьей. По Инстаграм красотки было видно, что она очень скучает за семьей.
Напомним, что Гвоздева впечатлила яркими танцами в дверном проеме: "Вах, шикарная".
Ранее Politeka писала, что Илона Гвоздева козырнула фигурой в купальнике: "Спасибо".
А еще Politeka сообщала, что Илона Гвоздева впечатлила видом в серебряном платье: "Шикарная".