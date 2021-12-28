Известная танцовщица и хореограф, победительница одного из сезонов «Танцев со звездами» Илона Гвоздева покорила семейными снимками, собрав всех своих близких на одном фото.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Илона Гвоздева поделилась кадрами из свежей фотосессии, в которой приняли участие ее муж и двое деток. На фото Илона засветила своего маленького сыночка Доминика, которого родила в прошлом году.

«Без лишних слов», - подписала фото звезда.

В комментариях звездной семье оставили массу приятных отзывов.

«Храни вас Господь. С наступающими праздниками!», «Любовь, любовь, любовь», «Бабочки хорошенькие. Красивая семья», «Обожаем ваших деток, Доминик просто такой хорошенький, мягенький гномик», «Вы все очень красивые и счастливые, невероятно красивые фото», «Невозможно смотреть без улыбки», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас Илона Гвоздева работает в грузинской версии проекта «Танцы со звездами», куда ее пригласили поработать. Долгое время танцовщица находилась в разлуке со своей семьей. По Инстаграм красотки было видно, что она очень скучает за семьей.

Напомним, что Гвоздева впечатлила яркими танцами в дверном проеме: "Вах, шикарная".

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